Viih Tube se declara para Eliezer - Reprodução Internet

Viih Tube se declara para EliezerReprodução Internet

Publicado 19/09/2022 16:25

Rio - Pouco mais de um mês depois de ser oficialmente pedida em namoro, Viih Tube se declara para Eliezer em seu Instagram, nesta segunda-feira (19). A influenciadora postou um carrossel com uma série de fotos e vídeos do casal no dia a dia e legendou: "Nosso dia a dia juntinhos não tem preço pra mim! Eu te amo tanto e sou tão grata por ter você na minha vida!"

fotogaleria

Muitos amigos, fãs, familiares e outras celebridades comentaram a publicação elogiando o casal de ex-BBBs. A cantora Gabi Martins deixou seu recado: "Lindooooos", e a atriz Amanda de Godoi comentou: "Vocês são muito fofos". Internautas também fizeram questão de mostrar seu amor, alguns exemplos de comentários foram: "Eu acredito que vocês já leram centenas de vezes que vocês combinam demais. Mas ver vocês dois juntos me dá a total certeza de que almas gêmeas existem, e que elas se encontram sim, em vida. Viva o amor, viva o amor de vocês."