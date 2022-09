IZA - Reprodução/Instagram

IZAReprodução/Instagram

Publicado 19/09/2022 21:05

Rio - IZA aproveitou o jantar na casa de Taís Araujo e Lázaro Ramos para soltar a voz entre os amigos. O casal abriu as portas de casa para Viola Davis, atriz americana que está no Brasil para divulgar o novo filme que está protagonizando, "A Mulher Rei."

fotogaleria

Lázaro compartilhou com os fãs um vídeo onde a cantora aparece sentada em um sofá, cantando à capela "Killing Me Softly With His Song", canção de Fugees.



"Ainda sobre a noite de ontem... Esse vídeo da IZA soltando a voz não poderia ficar só na minha galeria. Precisava compartilhar com vocês", escreveu o ator na legenda.