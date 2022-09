Jade Picon divulga vídeo completo de entrevista e rebate críticas - Reprodução Internet

Publicado 19/09/2022 19:54

Rio - Jade Picon resolveu se pronunciar sobre as polêmicas envolvendo seu nome nos últimos dias. A influenciadora se deparou com um trecho da sua entrevista para o canal "Poddelas" viralizando nas redes sociais. A entrevista para o podcast de Tata Estaniecki e Bruna Unzueta foi gravada no Rock in Rio e gerou muita polêmica para a convidada. No trecho de 20 segundos, ela afirmava que só usava roupas uma vez, e não conseguia repetir seus looks, uma vez que foram postados. Nesta segunda-feira (19), a ex-BBB foi ao seu Instagram esclarecer o mal entendido.

