Claudia Raia explica como descobriu terceira gravidezReprodução Internet

Publicado 19/09/2022 20:25 | Atualizado 19/09/2022 20:29

Rio - Claudia Raia surpreendeu a internet com o anúncio da sua terceira gravidez. Logo depois, nesta segunda-feira (19), a artista foi ao seu Story contar como descobriu a gestação. Segundo ela, a médica estranhou os níveis de hormônio no seu sangue e pediu um teste de sangue para verificar a suspeita de gravidez.

A cantora estranhou, já que aos 55 anos de idade não esperava mais ter um filho: "Amor, você tá bem louca, da onde você tirou isso?", questionou para a doutora. Após desconfiar da médica, preferiu fazer um teste de farmácia enquanto esperava o resultado do laboratorial, com os dois positivos a atriz divulgou com o seu público seu espanto ao descobrir: "Eu disse assim: 'Meu deus do céu, eu tô grávida, como foi acontecer isso?'".

Será o primeiro filho de Claudia com o atual marido, Jarbas Homem de Mello, com quem está casada há três anos. Seu filho mais velho Enzo Celulari, que também tem uma irmã bebê fruto do casamento do pai Edson Celulari com Karin Roepke, compartilhou o reels de divulgação em seu Story mostrando a sua felicidade com a notícia.