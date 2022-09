Adam Levine - Reprodução/Internet

Adam Levine Reprodução/Internet

Publicado 20/09/2022 19:31 | Atualizado 20/09/2022 19:38

Rio - Sumner Stroh viralizou no TikTok ao expor o suposto caso com Adam Levine, vocalista do Maroon 5. A modelo afirmou que o romance teria durado 1 ano e que o músico pediu autorização para usar o nome dela em seu terceiro filho com Behati Prinsloo, modelo da Victoria's Secret. Nesta terça-feira (20), o cantor de 43 anos se pronunciou através do site TMZ.

fotogaleria "Usei meu julgamento mal ao falar com qualquer outra mulher que não fosse minha esposa em forma de flerte. Eu não tive nenhum caso extraconjugal, no entanto, cruzei uma linha por um momento da minha vida, do qual me arrependo. Em alguns momentos, ficou inapropriado. Eu abordei isso e já estou tomando os passos necessários para cuidar disso com minha família", disse.

"Minha esposa e minha família são tudo que me importam nesse mundo. Ser ingênuo e burro o suficiente para arriscar a única coisa que realmente me importa foi o maior erro que pude cometer na vida. Jamais farei isso novamente, me responsabilizo totalmente. Vamos passar por isso, e vamos passar por isso juntos", concluiu.

Apesar de garantir que apenas trocou mensagens com a modelo, Adam Levine foi apontado por outras mulheres, além de receber uma resposta de Sumner Stroh. "Alguém dê um dicionário para este homem", escreveu a modelo nos Stories. Uma comediante chamada Maryka publicou uma suposta conversa com Levine. "Se distraia transando comigo", teria dito o músico. Uma terceira mullher, de nome Alyson Rosef, também afirmou que teve um flerte com o vocalista.

Adam Levine e Behati Prisloo são casados desde 2014. Do relacionamento entre eles nasceram Dusty Rose, de 5 anos, e Gio Grace, de 4 anos. Recentemente, a modelo anunciou que espera o terceiro filho com o vocalista do Maroon 5.