Gracyanne Barbosa chega à academia para comemorar aniversárioReprodução Internet

Publicado 20/09/2022 18:19 | Atualizado 20/09/2022 19:36

Rio - Gracyanne Barbosa completou, nesta terça-feira, 39 anos e usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores como comemorou o dia. A modelo mostrou em seu Instagram sua chegada à academia e o parabéns surpresa que recebeu no local.

Junto com o vídeo da sua chegada feliz ao centro de musculação, Gracy legendou: "Melhor lugar para comemorar meu aniversário". Logo depois, enquanto mostrava os funcionários do local cantando feliz aniversário em coro, escreveu: "Obrigada a todos da #FamiliaNX". A musa fit mostrou ainda que manteve seu treino normal, independente da data festiva.

Ao longo do dia, a influenciadora agradeceu as mensagens dos fãs com um Story escrito: "Desde a hora em que acordei, estou lendo mensagens de carinho pelo meu aniversário. Tenho os melhores seguidores e fã-clubes do mundo. Muito obrigada, de coração. Esse carinho move os meus dias. Vocês são incríveis"