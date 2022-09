Viih Tube se emociona no dia que divulga gestação - Reprodução Internet

Publicado 20/09/2022 19:30 | Atualizado 20/09/2022 19:37

Rio - Viih Tube e Eliezer divulgaram, nesta terça-feira (20), que a influenciadora está grávida. Desde então, as redes sociais do casal foram tomadas por anúncios e reações da gestação. Em seu Instagram, Eli aproveitou a cena fofa da namorada com sua cachorrinha para expor a nova rotina: de acordo com o ex-BBB, Viih está muito mais emotiva desde que descobriu a gravidez.

"A gente é assim o dia inteiro! Olha como que chora, chora o dia todo", diz Eli ao mostrar Vitória emocionada e rindo ao mesmo tempo. A influencer aconchega seu cachorrinho enquanto se emociona, logo depois de expor que o futuro papai também está sensível com a nova fase que está por vir.

Os dois influenciadores estão juntos desde agosto deste ano e não cansam de mostrar como estão apaixonados. Depois de criar um Instagram pessoal para o futuro bebê, a atriz de 22 anos conta que ambas as famílias estão bem felizes e animadas com a gravidez.