Publicado 20/09/2022 18:22

Rio - Jennifer Lopez revelou que o fato de ser uma mulher latina a fez se sentir como um "unicórnio" no começo de sua carreira, na década de 1990, devido à falta de representatividade. Em entrevista ao "Today", a atriz de 53 anos contou que teve dificuldades para se encaixar nos padrões de beleza da época que, segundo ela, não incluíam mulheres com sua aparência ou seu corpo.

"Até mesmo a coisa do corpo inteiro era uma questão. Era como se todo mundo fosse tamanho PP, alto, loiro – um certo tipo de beleza –, mas havia outros tipos de beleza com os quais eu cresci”, explicou ela. "Quando entrei nesses mundos onde não estávamos representados, me senti como um unicórnio", explicou a atriz e cantora, casada com Ben Affleck. Ela contou que sua confiança para enfrentar os preconceitos veio de seus pais e do orguilho que sente de suas origens. "Sou latina. Sou Jennifer Lopez do Bronx. E meus pais são porto-riquenhos, eu sou porto-riquenho. E acho que isso me fez sentir especial", ponderou.



A artista disse ainda que demorou a perceber que poderia produzir e não apenas trabalhar para os outros. "Mesmo no meu próprio negócio, eu era tipo, o artista que estava ganhando bilhões de dólares para outras pessoas, e nem mesmo percebendo, apenas feliz por estar na sala [com outras pessoas bem-sucedidas]", contou. "E então eu comecei a perceber 'espere um minuto, posso fazer meu próprio perfume, posso fazer isso do meu jeito, devo ter uma parte desse negócio'", lembrou ela, que tem uma fundação, a Limitless Labs.