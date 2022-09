Maiara, Maraisa e Marília Mendonça concorrem ao Grammy Latino com o álbum ’Patroas 35%’ - Reprodução/Twitter

Maiara, Maraisa e Marília Mendonça concorrem ao Grammy Latino com o álbum ’Patroas 35%’Reprodução/Twitter

Publicado 20/09/2022 16:30 | Atualizado 20/09/2022 16:42

fotogaleria "Ao mesmo tempo que estou explodindo de felicidade, sempre terei aquele vazio que ela deixou, para comemorarmos por completo essa conquista. É um misto de sentimentos. Mas onde Deus me colocar para desempenhar meu papel, eu estarei, com todo meu amor e garra. Farei o impossível para estar presente porque, ano passado eu não tinha as mínimas condições para participar. Quero muito estar lá representando toda essa galera que deu o sangue por esse trabalho, e a todos vocês que fizeram esse álbum ficar no topo", agradeceu.

Maraisa ainda relembrou uma chamada de vídeo realizada com Marília Mendonça , na qual recebeu a notícia da primeira indicação delas ao Grammy no ano passado. "Só o fato de ser indicada já tinha sido uma felicidade para nós e, enquanto gravávamos o 2º álbum 'Festa das Patroas', já profetizávamos que esse seria um sucesso. Coisa de 3 sonhadoras, né? E, agora há pouco, nós recebemos nossa 2ª indicação ao Grammy, com o álbum 'Patroas 35%'. E a construção desse álbum, se resume em noites e noites em claro, dando o nosso melhor. O envolvimento de todos, do escritório, que trabalhou 24h em prol desse trabalho, nossa gravadora engajada com projeções gigantescas para o lançamento do álbum…Sem falar nos mutirões dos fã-clubes dando todo o apoio que precisávamos. Foi, de fato, uma entrega total de todos", concluiu.