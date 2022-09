Cerimônia do Grammy Awards 2022 foi adiada - Reprodução

Publicado 20/09/2022 15:38

Rio - O Grammy Latino divulgou a lista de indicados da edição de 2022 nesta terça-feira (20), e o público brasileiro foi muito bem contemplado. Além de Anitta ter sido indicada ao maior prêmio do evento, o "Gravação do Ano", muitos outros nomes chegaram à lista internacional, levando vários ritmos fortes no Brasil a terem cada vez mais espaço lá fora.

O prêmio conta com categorias específicas para músicas na língua portuguesa. Nelas, nomes como Marina Sena, Luísa Sonza, Jão, Baco Exu do Blues, Gabeu, Caetano Veloso, Marisa Monte, Liniker e Criolo apareceram pela primeira vez ou pelo menos duas vezes na lista da indicações.

Outros grandes nomes em destaque foram Ludmilla, concorrendo com seu álbum "Numanice #2", e as patroas, Maiara, Maraísa e nada menos que Marília Mendonça, concorrendo a Melhor Álbum de Música Sertaneja. A noite de premiação das 57 categorias acontecerá dia 17 de novembro, em Las Vegas, e trará muitos convidados além dos vencedores.