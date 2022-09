SIBC - Samba Independente dos Bons Costumes - Reprodução Internet

Publicado 20/09/2022 17:10 | Atualizado 20/09/2022 19:35

Rio - O Samba Independente dos Bons Costumes, ou SIBC, é um grupo de músicos conhecido entre os fãs do estilo musical. Famosos por tocarem semanalmente na Lapa, os ritmistas também participam de outras festas e eventos de samba. No último domingo (18) no entanto, os membros do SIBC passaram por uma situação desconfortável ao se apresentarem no "Sambinha da Gigóia", evento realizado na Ilha da Gigóia, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Os ritmistas foram expulsos do local após criticarem o presidente Jair Bolsonaro mudando a letra de 'Tá Escrito', clássico do Grupo Revelação.

De acordo com testemunhas, a banda tocou hits do samba carioca, mas modificou parte da letra da música para criticar o governo atual, e apoiar Lula. Na versão politizada da canção, os músicos cantaram: "Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda o Bolsonaro embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar e o Lula vai ganhar". Em seguida, um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro reclamou e uma confusão se instalou no local, fazendo com que a banda precisasse sair e terminar a apresentação antes, com apoio da segurança.

Em nota oficial, o SIBC declarou: "No último domingo, durante apresentação do SIBC na Ilha do Itanhangá, no evento Sambinha da Gigóia, fomos acuados e ameaçados por parte do público e da produção da casa, devido ao nosso posicionamento político. Defendemos que a arte é ferramenta política essencial em nossa democracia, e o samba é político em sua essência. Ou seja, muito mais do que um gênero musical, o samba é instrumento de transformação sociopolítica. É preciso enxergar para além dos acordes. Reforçamos que, segundo o Artigo 5º, inciso IX da Constituição Federal de 1988: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação , independentemente de censura ou licença. Também reiteramos o nosso compromisso com o Estado Democrático de Direito e repudiamos veementemente qualquer ato de violência. Agradecemos o apoio e a compreensão de todas e todos."

A organização do evento "Sambinha na Gigóia" não se pronunciou sobre o ocorrido.