Whindersson Nunes - Reprodução do Instagram

Whindersson NunesReprodução do Instagram

Publicado 20/09/2022 18:27

Rio - Após Viih Tube anunciar que está grávida de Eliezer , já começaram as especulações para quem serão os "pegadore" na Farofa da Gkay. Nesta terça-feira, Whindersson Nunes deixou bem claro que está disposto a se destacar na festa de aniversário da influenciadora Géssica Kayane e já até recebeu propostas nas redes sociais.

fotogaleria

No Twitter, Gkay brincou com a gravidez de Viih Tube, que chamou a atenção da web pela quantidade de bocas que beijou na última edição da farra. A influenciadora jogou a responsabilidade para Bianca Andrade, que ficou solteira em abril, após a separação do youtuber Fred. "Viih Tube grávida, Álvaro namorando, João Guilherme já pegou todo mundo... Definitivamente, a Farofa está em suas mãos, Boca Rosa", disse a anfitriã do evento.

Foi quando Whindersson respondeu o tweet entrando na onda: "Chegou a minha vez", comemorou o ex-marido de Luísa Sonza. E não demorou muito para o comediante receber cantadas de internautas: "Whin, posso te beijar lá?", questionou uma pessoa. "Sou uma pessoa do momento, só sei na hora. Gosto de nada combinado", respondeu Nunes, que está solteiro desde o fim do noivado com Maria Lina Deggan.

Confira:

chegou a minha vezzzzzz https://t.co/gSsJCE67vY — Whindersson (@whindersson) September 20, 2022