Perfil do bebê de Viih Tube e EliezerReprodução/instagram

Publicado 20/09/2022 16:07 | Atualizado 20/09/2022 16:08

Rio - O bebê de Viih Tube e Eliezer já tem uma conta no Instagram garantida. O perfil "Baby Tube", que foi criado no mesmo dia do anúncio da gravidez, já conta com mais de 150 mil seguidores em apenas 30 minutos. O casal, que está junto desde maio deste ano, contou para os fãs, na manhã desta terça-feira (20), que estão esperando seu primeiro filho.

"Ainda estou na barriga da mamãe, mas ela é ansiosa e quer deixar tudo registrado, até eu parecendo um carocinho de uva!", escreveram na bio do perfil.



A primeira publicação feita pela nova conta é uma foto de um álbum com polaroids, mostrando o quarto do bebê atualmente e os cachorros do casal. "Se vocês vissem como minha mãe é emocionada, já tem diário que ela tá escrevendo pra mim, ela jura que quando eu aprender a ler vai ser o primeiro livro que vou ler kkkk aí mamãe na verdade o primeiro vai ser algum obrigatório da escola e você sabe", escreveu Viih na legenda. Em apenas 30 minutos publicado, o post já havia atingido 74 mil likes e 1500 comentários.