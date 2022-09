Gravidez de Viih Tube gera memes - Reprodução Internet

Publicado 20/09/2022 13:41

Rio - Os ex-BBBs Viih Tube, de 22 anos, e Eliezer, de 32, anunciaram, nesta terça-feira, que estão esperando um filho . A notícia pegou a todos de surpresa, mas já rendeu vários memes. Os internautas fizeram várias brincadeiras nas redes sociais.

Teve gente dizendo que a Rainha Elizabeth II iria reencarnar no bebê do casal. Teve gente relembrando o antigo "crush" de Viny, que também participou do "BBB 22", em Eliezer. Os internautas também notaram que Eliezer estava com o semblante um pouco abalado durante o vídeo em que ele e Viih Tube anunciam a chegada do bebê.

"Sim, estou grávida, vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho, meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser! Pais de primeira viagem e o Eli é o pai mais babão e chorão que já vi. Vamos compartilhar todos os momentos com vocês! Obrigada a todos que apoiam a gente e torcem pela nossa felicidade e agora da nossa família!", escreveu a influenciadora digital.

