Jarbas Homem de Mello fala sobre a gravidez de Claudia Raia nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 20/09/2022 11:36

Rio - O ator Jarbas Homem de Mello, de 53 anos, usou os Stories, do Instagram, para agradecer as mensagens de carinho que tem recebido após sua mulher, a atriz Claudia Raia, de 55, anunciar que está esperando o primeiro filho do casal. Claudia já é mãe de Enzo, de 25, e Sophia, de 19, frutos do extinto casamento com Edson Celulari.

"Estou passando aqui para agradecer toda a energia incrível, de amor, que vocês mandaram para a gente. Eu sabia que ia ser muito legal dar essa notícia para todo mundo. Para os amigos antigos, novos, para vocês que nos seguem. Não imaginava que seria essa onda de amor. Estou muito emocionado. Estamos muito felizes. Vamos contando os passos para vocês!", disse o ator.

"O sexo, o nome do bebê. Estamos felizes e queremos dividir isso com todo mundo. Queremos espalhar essa alegria que estamos sentindo para vocês. Obrigado pelas mensagens. Um beijo no coração de todo mundo! Vamos com fé e muito amor!", finalizou.