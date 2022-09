Bárbara Evans fala sobre ter uma babá para filha, Ayla - Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2022 11:25

Rio - Bárbara Evans, de 31 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para responder diversas perguntas de fãs a respeito do seu cotidiano. Durante a interação no Instagram, a modelo aproveitou para rebater comentários sobre ter contratado uma babá para auxiliar nos cuidados de sua filha, Ayla, de 5 meses, fruto do relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro.

"Você tem babá todos os dias?", quis saber uma internauta. "Tenho sim. Só domingo de manhã que não. Quem tem condições [de pagar], acho super válido ter babá. Isso não te faz menos mãe. Participo da vida da minha filha igual, a diferença é que também consigo fazer as minhas coisas e, principalmente, dar atenção ao meu marido", pontuou Bárbara.