Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciam gravidez Reprodução/Instagram

Publicado 20/09/2022 10:23

Rio - A notícia da gravidez de Claudia Raia aos 55 anos causou o maior furor nas redes sociais. Os famosos não esconderam a felicidade e vibraram com o anúncio feito pela atriz, que espera o primeiro filho com o marido, Jarbas Homem de Mello, na noite desta segunda-feira. Vale lembrar que a artista já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19 anos, frutos do casamento com Edson Celulari.

Enzo Celulari se manifestou pela primeira vez sobre a chegada do irmãozinho ou irmãzinha. "Eu amo vocês e estou tão feliz", escreveu ele. Filha da atriz na ficção, Fernanda Souza se emocionou: "Ah, como eu amo vocês. Já tô chorando tudo de novo! Que venha com muita saúde minha irmãzinha ou irmãozinho! Mamylee vai ser Mamylee de novo! Eu tô em êxtase! Affff que emoção!". Outra herdeira do coração de Claudia, Mariana Ximenes também se pronunciou: "Que emoção! Vou ganhar mais um irmãozinho. Muito amor para esse casal que amo tanto".

Veja o que outros famosos disseram:

Eliana: Que emoção! Parabéns casal! Claudia já te disse mas escrevo aqui agora, você é um mulherão e uma baita inspiração!! Que Deus abençoe esta linda família.

Sabrina Sato: Que felicidade! Que benção! Que amor! Parabéns família linda.

Thiaguinho: Que incrível! Mais um ser humano incrível no mundo!!! Tudo de melhor pra vocês e pra família de vocês! Parabéns!

Giovanna Ewbank: Que alegria! Que felicidade! Quanto amor! Parabéns! Saúde e felicidades demais!

Juliana Paes: Ah, meu Deus!!!!!Que coisa mais maravilhosa!

Grazi Massafera: Own, que lindezas. Tô tão feliz por vocês.

Ivete Sangalo: Muito amor por vocês e por essa vidinha linda que vem por aí.

Angélica: Parabéns, que alegria.

Ana Maria Braga: Parabéns, meus amores.

Marcos Mion: Ah, meu Deus. Que coisa mais linda. Deus abençoe com muita saúde!! Vocês são a coisa mais linda!

Mães na faixa dos 50 anos

Além de Claudia, outras famosas também se tornaram mães após os 50 anos. A apresentadora Márcia Goldschmidt engravidou em 2012 aos 50 anos das gêmeas Yanna e Victória. A atriz Solange Couto descobriu que estava grávida, em 2011, quando tinha 54 anos. Atualmente, Benjamin tem 11 anos. A modelo Naomi Campblell anunciou que esperava seu primeiro filho, em 2021, aos 50 anos. Já a apresentadora Gloria Maria decidiu adotar as filhas Laura e Maria, em 2009, quando tinha 58 anos. Com a mesma idade, Madonna adotou as gêmeas Esther e Stella, que nasceram no Malawi, na África.