Influenciadora digital Mary Magdalene reclama de dores por conta do tamanho do silicone nos seiosReprodução Internet

Publicado 20/09/2022 10:17

Rio - A influenciadora digital Mary Magdalene, de 30 anos, do Canadá, fez um desabafo nas redes sociais e disse que precisa de uma "scooter de mobilidade" para se locomover por conta do tamanho de seus seios. Mary Magdalene é conhecida por ser viciada em cirurgias plásticas e já gastou mais de R$ 600 mil em procedimentos estéticos.

"Meus peitos estão tão pesados que quero comprar uma scooter de mobilidade. Fico com dor quando ando, mas sinto que as pessoas vão pensar que estou apenas querendo atenção. Em aeroportos, eu nunca peço por cadeira de rodas e fico com muita dor por ter que andar distâncias longas. Meus peitos e bunda são tão pesados que praticamente não tenho mais tornozelos porque minhas pernas estão sempre inchadas", afirmou no Instagram.

Os implantes de silicone de Mary pesam mais de 10kg no total. Ela também já fez três aumentos no bumbum. O primeiro procedimento que ela fez foi aos 21 anos. Desde então, a influenciadora já passou por diversas cirurgias, como plásticas no nariz, transferência de gordura, lipoaspiração no corpo e rosto, entre outras.