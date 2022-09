Paris Hilton oferece grande recompensa para quem encontrar sua cachorrinha, Diamond Baby - Reprodução / Instagram

20/09/2022

Rio - Paris Hilton usou as redes sociais, na segunda-feira, para solicitar a ajuda dos seguidores na busca de uma de suas cachorrinhas, Diamond Baby, desaparecida desde a última quarta-feira. No desabafo realizado pelo Instagram, a socialite norte-americana chegou a admitir que contratou um vidente para trabalhar no desaparecimento do animal e ofereceu uma grande recompensa em dinheiro para quem encontrá-lo.

"Esse é um post muito difícil de ser feito porque eu estou sem palavras. Diamond Baby está desaparecida desde a última quarta-feira. Eu estava em uma sessão de fotos e estávamos fazendo uma mudança e algum dos funcionários deve ter deixado uma porta aberta. Minha família e amigos estão me ajudando a procurar por todo o meu bairro e já fomos de porta em porta, mas ainda não a encontramos", explicou Paris na publicação.

Em parte do texto, a empresária listou as pessoas envolvidas na busca do animal e disse ter contratado "um detetive de pets, um encantador de animais e um vidente". Ela disse que também contarão com o auxílio de um drone para tentar localizar a cachorrinha. "Qualquer um que já amou um pet e o perdeu vai entender a dor que estou sentindo, meu coração está quebrado. Eu tenho chorado muito, triste e depressiva. Eu sinto que uma parte de mim está faltando e nada é igual sem ela aqui. Diamond Baby é tudo para a mim, realmente como uma filha. Nós éramos inseparáveis, ela era minha melhor amiga e estava sempre comigo", desabafou.

Por fim, Paris falou sobre o receio de divulgar o desaparecimento de Diamond e ofereceu uma gratificação generosa para aqueles que ajudarem nas buscas. "Eu estava com medo de divulgar um boletim com as informações para o público porque as pessoas podem ser crueis e eu me preocupo com a segurança dela, mas eu estou desesperada e quanto mais tempo passa, sinto que menores são as chances de eu encontrá-la. Se você tem qualquer dica sobre o paradeiro de Diamond Baby ou acha pode a ter visto, por favor mande um e-mail. Será oferecida uma grande recompensa pelo retorno dela, sem nenhuma pergunta. Por favor entre em contato se você souber de alguma coisa e por favor fiquem de olho", concluiu.

