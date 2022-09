Ana Paula Siebert fala sobre independência financeira na relação com Roberto Justus - Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2022 08:02 | Atualizado 20/09/2022 08:08

Rio - Ana Paula Siebert usou as redes sociais, na noite de segunda-feira, para ter uma conversa rápida com os seguidores, e acabou sendo questionada sobre sua independência financeira. No Instagram, a modelo, que é casada com Roberto Justus, respondeu a pergunta do internauta e afirmou que conquistou a estabilidade através de seu próprio trabalho.

"Qual é a porcentagem da sua independência financeira?", quis saber um seguidor no momento da interação. "Me perguntam muito sobre quanto eu ganho, sobre minha comunhão de bens, sobre quem paga o que... E obviamente eu não vou falar disso aqui, não cabe. Não faz sentido. Não estou aqui para dividir essas coisas", iniciou Ana Paula via stories.

"Hoje, depois de bastante trabalho, sou independente para ter uma vida muito boa, confortável e estável. Porém, o Roberto cuida da casa, da gente e é muito generoso! Ele sempre foi assim e nada mudou... Eu trabalho para realizar meus sonhos, construir meu patrimônio e cuidar da minha família. Para me sentir realizada. Ele reclama que eu trabalho demais, mas tem orgulho da profissional que eu sou. E isso é o mais importante", explicou a influenciadora.

O casal se conheceu quando a modelo participou do reality show "O Aprendiz", da Rede Record, no ano de 2009, mas começou o relacionamento quatro anos depois, quando Ana Paula participou da seleção do "Aprendiz - O Retorno". Os dois estão casados desde 2015 e são pais de Vicky, de 2 anos de idade.