Yasmin Brunet se revolta com perfis de fofoca do InstagramLeo Franco / Ag. News

Publicado 20/09/2022 09:40 | Atualizado 20/09/2022 09:44

Rio - Yasmin Brunet usou as redes sociais, na noite de segunda-feira, para desabafar sobre polêmicas criadas por perfis de fofoca do Instagram. No Twitter, a modelo se revoltou ao saber que algumas páginas compartilharam seus stories sobre a vinda de Hailey Bieber ao Brasil, onde a modelo dizia-se "influenciada" pela esposa de Justin Bieber ao vê-la comer brigadeiro, retirando a brincadeira do contexto.

"Postei o brigadeiro quando eles [Hailey e Justin] estavam aqui e ela postou comendo um. Vi e me deu vontade de comer naquele momento. Por isso, falei que fui influenciada. Vocês nunca viram alguém postar uma comida e tiveram vontade de comer? Aí, um negócio de fofoca tira print disso para postar hoje", reclamou Yasmin.

Segundo a modelo, a publicação do perfil estaria dando a entender que ela teria copiado Hailey. "Tudo é motivo de 'hate'. Insuportável. O que é bizarro de tudo isso é a página de fofoca tirar print disso e postar hoje. Agora eu falar que fui influenciada por uma pessoa a comer algo, porque me deu desejo no momento que eu vi, é um absurdo pra vocês. Sério. Bloqueei já essa página de fofoca. Como tem gente babaca, sério", desabafou.

"Por que que a galera está tão amarga, sério? Tá todo mundo tão infeliz, que tem que arrumar problema com tudo? Criticar alguém não faz sua vida melhorar, não", declarou, inconformada por seu story ter virado uma polêmica. "Sendo que essa mesma galera fica sabendo das informações por páginas de fofoca, que escrevem como querem, puxando para o lado de quem eles querem", criticou.

Ao final dos tweets, Yasmin pontuou sobre a falta de empatia das pessoas na web e a irresponsabilidade desses perfis ao compactuarem com a disseminação do ódio. "A galera é assim, pega uma pessoa e bate, bate, bate. Depois que encheu o saco, passa pra outra. Estou rezando pra passarem pra outra logo, porque não tem saúde mental que aguente! Tudo que você faz se torna um problema... Nem no Setembro Amarelo a galera para. Aí, alguém se mata e eles vem com 'ai, como a internet é tóxica'. Tóxico é você que mete o pau nas pessoas só porque está escondido atrás de uma tela", concluiu.