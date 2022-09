Ex-BBB Arthur Aguiar e Maíra Cardi vão a premiação em São Paulo

Rio - O ator Arthur Aguiar e sua mulher, Maíra Cardi, estiveram na cerimônia de premiação do Selo Referência Nacional, em São Paulo, na noite desta segunda-feira.

Arthur foi um dos premiados do evento. Maíra Cardi, que operou os olhos recentemente, apareceu no local usando óculos escuros. O ex-BBB Lucas Bissoli, Fiuk e Mama Bruschetta também participaram do evento.

Tanto Arthur Aguiar quanto Lucas participaram da edição 2022 do "Big Brother Brasil". Já Fiuk participou do "BBB 21", que teve Juliette como campeã.

