Belo celebra aniversário de Gracyanne Barbosa - Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2022 10:31 | Atualizado 20/09/2022 11:20

Rio - O cantor Belo, de 48 anos, usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira, para homenagear a esposa, Gracyanne Barbosa, pelo seu aniversário de 39 anos. O cantor se declarou para musa fitness no Instagram e compartilhou um vídeo com registros de diversos momentos românticos dos dois, garantindo elogios dos fãs.

"Aniversário do amor da minha vida! Te amo mais que tudo, meu 'tudão', minha maravilhosa", iniciou Belo, referindo-se ao apelido dado à Gracyanne.

"Você é luz na caminhada de muitos! Quero mais 100 anos com você. Peço a Deus que te dê muita saúde e paz, o resto estarei aqui, lado a lado, pra buscar contigo, guerreira!", enalteceu o cantor. "Minha novinha, você ensina a todos da sua família o significado do verdadeiro amor! Felicidades, muitas felicidades, pois você merece o mundo", concluiu o artista.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para deixar suas mensagens de carinho ao casal. "Parabéns! Felicidades sempre, gata! Que Deus continue abençoando a vida de vocês", escreveu uma internauta. "Parabéns pra essa maravilhosa que me inspira todos os dias! Que Deus continue abençoando vocês, casal 'tudão'", disse outra. "Casal top!", elogiou um seguidor. "Casal que amo demais!", declarou uma usuária.

