Publicado 20/09/2022 21:51 | Atualizado 20/09/2022 21:53

Rio - Juliette Freire se pronunciou, nesta terça-feira, após ficar de fora das indicações ao Grammy Latino deste ano. Em postagem no Twitter, a cantora foi sincera ao tranquilizar os fãs e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu. Recentemente, a campeã do "BBB 21" havia sido apontada como uma das possíveis concorrentes ao prêmio de Melhor Artista Revelação pela revista 'Billboard'.

"Bebês, obrigada por tanto carinho e dedicação. Tudo tem seu tempo... E eu tô feliz a cada degrau. Vamos subir juntinhos e nossas vitórias serão lindas... já estão sendo", declarou a artista. "Vamos torcer muito pelos brasileiros indicados! Eles merecem", completou a amiga da cantora Anitta, que disputa em uma das categorias principais da premiação com o hit 'Envolver'.

Vamos torcerr muitoooooo pelos brasileiros indicados! Eles merecem — Juliette (@juliette) September 20, 2022