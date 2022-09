Gkay mostra bolsa de vidro que comprou e admite 'medo de tocar' - Reprodução/Instagram

Gkay mostra bolsa de vidro que comprou e admite 'medo de tocar'Reprodução/Instagram

Publicado 20/09/2022 21:30

Rio - Gkay voltou a surpreender os seguidores com seus acessórios ousados, nesta terça-feira, ao surgir com uma bolsa feita de vidro transparente. A influenciadora desembolsou cerca de R$ 13,8 mil para comprar a peça fabricada pela grife francesa Coperni e que se tornou a queridinha de famosas como Kylie Jenner e Doja Cat.

"Vocês não vão acreditar no que tem aqui. Finalmente chegou a minha bolsa de vidro da Coperni. Cabe o que dentro? Nada! Só a minha dignidade, minha paciência. Tenho medo até de tocar. Ela é de vidro real", contou a atriz, nos Stories do Instagram, mostrando o acessório chamado Swipe Bag.

Pouco depois, Gkay voltou para rebater as primeiras críticas que chegaram logo após a famosa mostrar sua nova aquisição: "Já estou vendo vocês aí dizendo que minha bolsa é podre. Eu vou me surpreender quando vocês disserem que é bonita", disparou ela. Recentemente, a influenciadora chamou a atenção da web com os looks que vestiu para o Rock in Rio e para o Aviões Fantasy, em Fortaleza.