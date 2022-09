Rafa Kalimann recebe elenco de Pantanal em casa - Reprodução Internet

Publicado 20/09/2022 20:20 | Atualizado 20/09/2022 21:22

Rio - Rafa Kalimann recebeu os colegas de elenco do namorado, José Loreto, para uma pequena confraternização em sua casa. A influenciadora só divulgou os vídeos da noite anterior nesta terça feira (20) e, neles, mostrou os atores da novela "Pantanal" tomando vinho, invadindo sua cozinha, fazendo brincadeiras e cantando, em clima de descontração: "Só vibe boa", escreveu Rafa.

Nas filmagens divulgadas, aparecem os artistas Alanis Guillen, Guito, Paula Barbosa, Silvero Pereira e Camila Morgado, além de José Loreto. Desde que assumiu o namoro, a apresentadora frequenta as festas do elenco, que se reúne de tempos em tempos, principalmente para comemorar a reta final da trama (que chega ao fim com o episódio exibido dia 7 de outubro).