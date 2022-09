Felipe Neto fala sobre suposto affair com Gkay - Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2022 12:55 | Atualizado 20/09/2022 12:55

Rio - Felipe Neto, de 34 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para responder algumas curiosidades dos fãs e acabou sendo questionado sobre sua vida amorosa. Por meio da interação realizada no Instagram, o empresário falou sobre os rumores de que estaria vivendo um suposto romance com a influenciadora Gkay, de 29 anos.

"Você e Gkay estão 'se pegando'?", quis saber um internauta. "Não, somos só amigos", esclareceu Felipe via stories.

Em junho deste ano, o empresário havia saído em defesa de Gkay após comentários maldosos sobre a aparência da influenciadora tomarem conta da web.

"Muita gente precisa sentir repulsa por gente bem-sucedida para se sentir melhor. Aí, quando a Gkay faz uma transformação chocante assim, essas pessoas sentem espasmos de alegria. De repente, elas podem criticar sabendo que a maioria vai bater palma. A ofensa vira terapia numa vida vazia", pontuou Felipe Neto, na época.