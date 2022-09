Viih Tube e Eliezer esperam o primeiro filho - Reprodução do Instagram

Viih Tube e Eliezer esperam o primeiro filhoReprodução do Instagram

Publicado 20/09/2022 12:47 | Atualizado 20/09/2022 12:51

Rio - Baby Boom! Vários famosos usaram as redes sociais nesta última semana para anunciar que a família vai aumentar. É o caso de Viih Tube, de 22 anos, que dividiu a notícia de sua gravidez com os fãs através do Instagram e seu canal do youtube, nesta terça-feira. O bebê é fruto da relação da youtuber com Eliezer. Os dois estão juntos deste maio deste ano.