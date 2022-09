Julio Rocha e a mulher anunciam que estão esperando o terceiro filho - Reprodução de vídeo

Publicado 19/09/2022 11:16 | Atualizado 19/09/2022 11:41

Rio - Julio Rocha, de 42 anos, e a mulher, a veterinária Karoline Kleine, serão papais mais uma vez. Com um vídeo bem divertido, o casal anunciou através do Instagram, nesta segunda-feira, que espera o terceiro filho. Eles já têm Eduardo, de 2 anos, e José, de 3.

"Posso ganhar parabéns e a Karol pedir música no Fantástico? Estamos grávidos! Terceiro filho. Agora é oficial, é só um saquinho gestacional por enquanto, mas é a coisa mais linda desse planeta. Tô chorando e escrevendo para vocês nesse exato momento, é muita emoção revelar para tantas pessoas que amamos e que também gostam de nós de uma vez só! Uau!", escreveu ele.

O ator contou como eles estão se sentindo. "Que Dádiva de Deus. Sentimos como se estivéssemos nas nuvens, no próprio paraíso, com anjos tocando harpas e um som de Violino ao Fundo. Torçam por nós, estou muito feliz de compartilhar isso com vocês aqui, vocês são nossa família também".