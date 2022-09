Viola Davis conhece a Cidade do Samba e é recepcionada por integrantes da Mangueira - Reprodução de vídeo

Publicado 19/09/2022 08:17 | Atualizado 19/09/2022 08:23

Rio - Viola Davis, de 57 anos, tem aproveitado, e muito, sua estadia no Brasil. A atriz norte-americana, que está no país para divulgar seu novo filme "A Mulher Rei", marcou presença na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, gravou uma entrevista para o 'Fantástico', da TV Globo, passeou pelo Centro da cidade e participou de um encontro na casa de Taís Araújo e Lázaro Ramos. Tudo isso neste domingo. Haja disposição!

Na Cidade do Samba, Viola foi recepcionada pela Estação Primeira de Mangueira com um super show dos integrantes da Verde e Rosa, com direito a mestre-sala, porta-bandeira, baianas e passistas. Na ocasião, a estrela esbanjou simpatia e tocou tamborim. “Foi uma honra apresentarmos a essa grande artista um pouco do maior espetáculo da Terra. Ela visitou o Barracão da Mangueira e conheceu o trabalho realizado por uma escola na criação de um desfile e, por fim, um super show da Estação Primeira e seus segmentos. Que honra! Obrigado Viola, a casa é sua!”, publicou o perfil oficial da agremiação.







A atriz, que está hospedada no Copacabana Palace, na Zona Sul, também gravou uma entrevista para o 'Fantástico', da TV Globo, exibida neste domingo. No 'Show da Vida', ela falou sobre seu novo filme, a vida, carreira e sorte. Logo depois, a artista fez um passeio pelo centro do Rio, onde parou para assistir a uma apresentação de dança e música de um grupo de mulheres.



Mais tarde, Viola ainda marcou presença na casa de Taís Araújo e Lázaro Ramos para uma reunião com artistas. Além do casal anfitrião, também estiveram na festa nomes como Iza, Zezé Motta, Dandara Mariana, Ícaro Silva, Seu Jorge e mais. "Recebendo amigos. Noite linda e mais que especial", declarou o casal na legenda ao postar registros no Instagram.