Taís Araújo, Lázaro Ramos e mais artistas se reúnem com Viola Davis no BrasilReprodução do Instagram

Publicado 18/09/2022 22:21 | Atualizado 18/09/2022 22:33

A atriz norte-americana Viola Davis está de passagem pelo Brasil para promover o seu mais recente longa-metragem, o filme "A Mulher Rei". E, neste domingo, além de conceder uma entrevista ao "Fantástico", da Globo, e dar uma voltinha por localidades do Rio, já que ela está hospedada no Hotel Copacabana Palace, a estrela ainda marcou presença na casa de Taís Araújo e Lázaro Ramos para uma reunião com artistas.

além do casal anfitrião, também estiveram na festa nomes como IZA, Zezé Motta, Dandara Mariana, Ícaro Silva, Seu Jorge e mais. Um timaço de estrelas, não é mesmo?! "Recebendo amigos. Noite linda e mais que especial", declarou o casal na legenda ao postar registros no Instagram neste domingo (18).

Viola está no Brasil para divulgar seu novo filme, "A Mulher Rei". Mais cedo, ela visitou os estúdios do "Fantástico", onde deu uma entrevista para Maju Coutinho, e depois passeou pelo centro do Rio de Janeiro.



Mias cedo, Viola Davis foi clicada chegando ao hotel Copacabana Palace. A atriz deixou o hotel e fez um passeio pelo centro do Rio, onde parou para assistir a uma apresentação de dança e música de um grupo de mulheres.





No longa, Viola interpreta Nanisca, a general de um exército só de mulheres, que existiu no século XIX. Guerreiras habilidosas - conhecidas como Amazonas - elas combateram colonizadores, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras. A história se passa no Reino de Daomé, onde hoje é o Benim. O filme foi todo gravado na África do Sul, com um elenco majoritariamente negro.