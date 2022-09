Bia Miranda e Tiago Ramos - Reprodução de vídeo

Publicado 18/09/2022 20:48 | Atualizado 18/09/2022 20:49

O fogo no feno não para em "A Fazenda 14", da Record. Tanto que, neste domingo (18), a influenciadora digital Bia Miranda saiu do Paiol, após ser escolhida pelo público para completar o time de peões, e já começou a compartilhar suas primeiras impressões sobre os demais participantes do reality show rural.



Em conversa com Tiago Ramos, a neta da cantora Gretchen resolveu falar sobre a postura de Kerline, que ganhou os holofotes ao participar do "Big Brother Brasil 21", da Globo. A jovem iniciou o assunto na sala da sede. "É igual eu falei ontem aqui, você se interessa pela aparência ou pela pessoa? De aparência ela (Kerline) é linda, pela pessoa ela é um lixo!”, comentou Bia.



"Ela quer muito chamar a atenção, qualquer coisa que der aqui ela grita, ela berra, ela quer… Entendeu? No 'BBB' falando que ela saiu por ser planta no começo. Então, aqui ela quer mudar o papel, e ser estourada, só que é forçada", pontuou a neta Bia, detonando Kerline.



Vale destacar que Bia foi escolhida pelo público para entrar oficialmente como uma das confinados de "A Fazenda 14". A chegada oficial dela aconteceu na noite da última quinta-feira (15). A influenciadora digital conseguiu 36,65% dos votos. Em segundo lugar, ficou Baronesa, ex-participante do "Power Couple", com 36,54% dos votos.