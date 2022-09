Jade Picon e Grazi Massafera - Reprodução do Instragram

Publicado 18/09/2022 19:58 | Atualizado 18/09/2022 20:00

Prestes a fazer sua estreia como atriz na novela "Travessia", que chega para substituir "Pantanal", na faixa das 21h da Globo, Jade Picon não poupou elogios ao falar sobre sua parceria com Grazi Massafera, com quem dividirá diversas cenas na trama de Gloria Perez. Afinal, as duas irão viver mãe e filha no folhetim.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do "Splash", a influenciadora digial e ex-BBB contou como está sendo a experiência de estar ao lado de grandes nomes da teledramaturgia. "A Grazi, além de ser minha mãe na trama, é uma inspiração para mim. Não só como atriz, mas como mulher e ser humano. Acho ela fantástica em tudo. É muito bom poder estar perto, observar e trocar com ela”, elogiou a jovem de 21 anos.



Sincera, Jade afirmou que tem recebido apoio total de Grazi para lidar com as diversas críticas que vem recebendo nas redes sociais. "Ela sempre se mostrou disponível para mim, seja para tirar dúvidas ou alguma ajuda. Sobre a pressão também. Ela conversou comigo. Falou que também passou por muita coisa e que estaria ao meu lado para o que eu precisasse", disse, que falou sobre os comentários negativos que recebeu. "Quando essa oportunidade chegou, já imaginei que fosse gerar críticas. Se eu fosse cantar, atuar ou seguir empreendendo, sempre teria alguém falando", disse.



Além de Massafera, a famosa também falou sobre o apoio que recebe de toda a equipe da novela, que estreia no dia 10 de outubro, substituindo Pantanal. "Todo mundo na Globo me ajuda muito. Não dá nem para citar um nome. Vai desde a pessoa que me pega em casa, o que me leva no carrinho até os estúdios, maquiador, atores, diretor, não tem um momento que não me sinta 100% acolhida, respeitada”, ressaltou.