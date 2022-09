Gretchen e a neta, Bia Miranda - Reprodução/Instagram

Gretchen e a neta, Bia MirandaReprodução/Instagram

Publicado 18/09/2022 12:48

Rio - A cantora Gretchen fez uma live no Instagram, na noite deste sábado, para falar sobre as polêmicas envolvendo sua filha adotiva, Jenny Miranda, e a participação de sua neta, Bia Miranda, em "A Fazenda 14". Segundo Gretchen, a filha só pensa em ser famosa e ficou incomodada com o fato de Bia ter sido selecionada para o reality show.

fotogaleria

"A Jennifer quer ser famosa. Ela quer ser a filha da Gretchen, a irmã do Thammy, entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade para ela. E sabe por quê? Porque ela não merece", iniciou. "Deu essa oportunidade pra filha dela. Ela tá muito chateada com isso. Ela tá p* da vida porque não foi ela que foi chamada. Aí ela diz que fui eu que coloquei ela [Bia] na Fazenda. Gente, ninguém tem esse poder, ninguém coloca ninguém na Fazenda. O pessoal da Record não é assim", completou.