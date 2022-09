Julia Dalavia e Antônia Morais - Reprodução do Instagram

Publicado 18/09/2022 16:39 | Atualizado 18/09/2022 16:42

Encontro de milhões! As atrizes Antônia Morais e Julia Dalavia posaram juntinhas no último sábado (18), durante a festa de 50 anos de uma marca calçados, que rolou no Copacabana Palace, Zona Sul do Rio. As duas, que anteriormente chegaram a ser confundida pela aparência num outro evento, aproveitaram a situação para compartilhar o registro que, claro, movimentou as redes sociais.

No registro, Antônia e Julia, atualmente no ar como a Gura, de "Pantanal", da Globo, aparecem juntas numa selfie, brincando com a semelhança entre elas. "Eu e minha gêmea", legendou a filha de Gloria Pires.

Os fãs começaram a prestar atenção em como elas são parecidas após um seguidor elogiar a atriz e cantora pelo trabalho no folhetim das 21h. Na ocasião, Antônia respondeu bem-humorada. "Obrigada, também adorei fazer aquela cena que não sei qual é", brincou.



Outro fator que explica a dúvida do público é que Gloria e Julia viveram mãe e filha na novela "O Outro Lado do Paraíso", de 2017, na qual interpretaram Beth e Adriana, respectivamente.