’O Caminho dos Reis’, de Brandon Sanderson, chega ao Brasil - Divulgação

Publicado 18/09/2022 12:22

Rio - Os fãs de Brandon Sanderson foram presenteados, no início de setembro, com a chegada do livro “O Caminho dos Reis”, primeiro volume da saga “Os Relatos da Guerra das Tempestades”, que saiu pela editora Trama. A obra, que tem mais de 1240 páginas e pesa dois quilos, chega ao país 12 anos depois de seu lançamento nos Estados Unidos. No total, a série contará com 10 livros, que ainda estão em execução pelo autor americano. O quinto livro desta saga deve ser publicado nos Estados Unidos em 2023.



“O Caminho dos Reis” era um dos livros mais aguardados pelos fãs de Brandon Sanderson e, logo na semana em que chegou ao Brasil, já ficou no quinto lugar na lista de mais vendidos. A obra também fica marcada como a primeira lançada pela Trama a entrar nesta lista.

"O Caminho dos Reis" é ambientado em um mundo de pedras e tempestades chamado Roshar. Essas estranhas tormentas, de incrível poder, varrem o terreno rochoso com tanta frequência que terminaram moldando não apenas a ecologia, mas também a civilização. Já se passaram séculos desde a queda das dez ordens conhecidas como os Cavaleiros Radiantes, mas suas Armaduras e Espadas Fractais permanecem: objetos místicos que transformam seres comuns em guerreiros praticamente invencíveis. Homens dão seus reinos em troca das Espadas Fractais. Guerras são travadas por elas, e são elas que garantem a vitória.



Uma dessas guerras ocorre em uma paisagem inóspita conhecida como Planícies Quebradas. Lá, Kaladin, que abandonou seus estudos de medicina em troca de uma lança para proteger seu irmão mais novo, foi reduzido à escravidão. Agora, em meio a um conflito que parece não fazer sentido, no qual dez exércitos lutam isoladamente contra um único inimigo, Kaladin busca manter seus homens enquanto sonda os outros líderes.



O Luminobre Dalinar Kholin comanda um dos exércitos. Assim como seu irmão, o falecido rei, ele é fascinado por um texto antigo chamado O caminho dos reis. As visões dos tempos antigos e dos Cavaleiros Radiantes o fazem duvidar até da própria sanidade.



Do outro lado do oceano, a jovem Shallan, ainda inexperiente, procura realizar seu treinamento com a Luminosa Jasnah Kholin, a sobrinha herege de Dalinar. Embora aprecie o aprendizado, a motivação de Shallan não é tão nobre assim. Enquanto planeja um roubo um tanto ousado, a pesquisa que faz para Jasnah sugere segredos dos Cavaleiros Radiantes — e a verdadeira causa da guerra.



Brandon Sanderson é americano, tem 46 anos e tem se destacado cada vez mais entre os leitores de fantasia. Incessante, ele já escreveu dezenas de livros não só deste gênero, mas também de ficção-científica. No Brasil, já foram publicados sucessos como “Elantris”, os livros da primeira (cujos livros físicos estão esgotados, mas ainda há a possibilidade de encontrá-los em ebook) e da segunda era de “Mistborn”, “Coração de Aço”, “Skyward”, entre outros.