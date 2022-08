Adaptação do livro ’Um Lugar Bem Longe Daqui’ chega aos cinemas na quinta-feira - Divulgação

Publicado 31/08/2022 15:51

Rio - A esperada adaptação do livro "Um Lugar Bem Longe Daqui", de Delia Owens, que foi lançado no Brasil pela Intrínseca em 2019, chega aos cinemas nesta quinta-feira. No livro, Kya Clark é conhecida como a "Menina do Brejo" e os rumores sobre ela assombram a cidade de Barkley Cove. Kya foi abandonada por seus pais e irmãos e vive sozinha nos pântanos da Carolina do Norte. O livro é um romance de formação e mostra o crescimento da protagonista, sozinha, em meio ao brejo, além de fazer uma ode à natureza.

Atraída por dois jovens da cidade, Kya se abre para um mundo novo e surpreendente; mas quando um deles é encontrado morto, ela é imediatamente apontada pela comunidade como a principal suspeita. À medida que o caso se desenrola, o veredicto sobre o que realmente aconteceu torna-se cada vez mais obscuro, ameaçando revelar os muitos segredos que estão dentro do pântano.

Nos cinemas, a atriz Daisy Edgar-Jones, que também já atou na adaptação do livro "Pessoas Normais", dá vida a Kya. Já a atriz Reese Whiterspoon é a produtora do longa.

"Eu amei o livro 'Um Lugar Bem Longe Daqui' e quis transformá-lo em um filme. Kya, a protagonista, é tão cativante. Ela foi tão excluída da sociedade... Crescendo nos brejos da Carolina do Norte, aprendendo a viver sozinha. Ela é acusada de assassinato... Sempre me interessei por histórias onde o personagem precisa salvar a si mesmo e a Kya é simplesmente maravilhosa", afirmou Reese Whitherspoon.