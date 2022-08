Rodrigo Alvarez lança seu novo livro, 'O Candidato', no Rio - Divulgação

Publicado 11/08/2022 14:58

Rio - O jornalista Rodrigo Alvarez lançará seu novo livro, "O Candidato", em dois eventos a partir desta sexta-feira. O autor estará na PUC-Rio, das 13h às 15h, onde conversará com membros da comunidade acadêmica.

Mais tarde, a partir das 19h, ele faz uma sessão de autógrafos que contará ainda com um bate-papo com o jornalista Marcelo Lins, apresentador e editor da GloboNews, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.

Em "O Candidato", Alvarez faz uma crítica sobre o momento político atual e promove uma mensagem de esperança para o país. Seus personagens viscerais e autênticos fazem rir e chorar com a mesma intensidade.

Lançada pela Citadel Editora, a obra presta homenagem a grandes nomes das artes e jornalistas comprometidos com a democracia e outras personalidades que representam “o melhor do Brasil”.



SERVIÇO:

Lançamento do livro “O Candidato” de Rodrigo Alvarez e debate com a comunidade acadêmica da PUC-Rio

Quando: 12/08 (sexta-feira), das 13h às 15h

Onde: PUC-Rio, Auditório K-102, Terminal da PUC - Gávea, Rio de Janeiro/RJ

Quanto: Entrada gratuita

Noite de autógrafos do livro “O Candidato” de Rodrigo Alvarez

Quando: 12/08 (sexta-feira), às 19h

Onde: Livraria da Travessa do Shopping Leblon - Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Store 205 A - Leblon, Rio de Janeiro - RJ

Quanto: Entrada gratuita