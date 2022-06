A autora Lu Piras vai autografar A Caixa de Música na Bienal do Livro de São Paulo, no dia 2 de julho - Divulgação

A autora Lu Piras vai autografar A Caixa de Música na Bienal do Livro de São Paulo, no dia 2 de julhoDivulgação

Publicado 09/06/2022 11:35 | Atualizado 09/06/2022 12:16

Rio - A autora Lu Piras vai autografar seu novo livro, "A Caixa de Música", na Bienal do Livro de São Paulo, no dia 2 de julho, a partir das 14h, no estande da editora VR. Na trama, as duas protagonistas, Carolina e Beatriz, vivem em épocas diferentes mas acabam viajando no tempo e se encontrando por meio de uma caixa de música.

Carolina esconde da família o sonho de se tornar estilista, apesar de ser filha do dono da maior fábrica de tecidos do Rio de Janeiro. Já Beatriz é estudante de moda e não vê a hora de participar de um importante desfile carioca que poderá abrir muitas portas para a carreira.

Ao acompanhar, alternadamente, a história de Beatriz e Carolina, o leitor é apresentado às aspirações e desejos dessas mulheres de épocas tão diferentes – e como elas vão revolucionar, cada uma a seu modo, a própria vida ao se descobrirem em outro século: uma no fim do século 19 e a outra no século 21.



O lançamento da Coleção Romântica da VR Editora também explora o contexto histórico do Rio de Janeiro, que se mostra tão lindo quanto desafiador nos dois séculos. O cenário é perfeito para uma história de amor: as duas também compartilham as dores e alegrias de amar. Carol está prometida em casamento a um homem que ela não ama e Beatriz acaba de terminar o relacionamento com o namorado mais machista que já teve.