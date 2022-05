Livro ’Na estrada com o ex’ é comédia romântica, mas aborda temas sensíveis - Divulgação

Livro ’Na estrada com o ex’ é comédia romântica, mas aborda temas sensíveisDivulgação

Publicado 02/05/2022 12:59 | Atualizado 02/05/2022 13:07

Rio - Reencontrar um ex-namorado quase sempre é uma situação constrangedora, ainda mais quando o relacionamento não terminou lá muito bem. Imagina, então, se ver obrigada a fazer uma road trip com o dito cujo... É isso o que acontece com a personagem Addie, protagonista do livro "Na estrada com o ex", da autora Beth O'Leary, que saiu no Brasil pela Intrínseca.

fotogaleria

Addie e sua irmã estão a caminho do casamento de uma amiga, quando de repente batem em um carro na estrada. No veículo, estão Dylan, ex-namorado de Addie, e Marcus, melhor amigo de Dylan. O carro dos dois fica muito prejudicado na batida e, com isso, Addie e sua irmã têm que dar carona para eles, já que todos estão indo para o mesmo evento. Torta de climão, né? Para piorar, a viagem ainda se prolonga por várias e várias horas por conta de inúmeros contratempos que vão acontecendo no meio do caminho e que vão provocar boas gargalhadas ao leitor.

"Na Estrada com o Ex" é o terceiro livro de Beth O'Leary publicado no Brasil. A autora inglesa traz mais uma comédia romântica divertida, mas que também aborda temas mais sensíveis. Se em "Teto para Dois" a autora falou sobre relacionamento tóxico, em "Na Estrada com o Ex" a autora aborda o assédio e a questão do consentimento. Não é não! Mas o assunto é tratado de forma bem leve, já quase no final do livro.

Alternado entre passado e presente, a obra mostra como começou o relacionamento de Addie e Dylan e o que aconteceu para que os dois colocassem um ponto final em sua história. Addie é uma personagem insegura, mas que tenta melhorar a todo momento. Já Dylan, a primeira vista, é uma boa pessoa, mas acaba se mostrando um rapaz mimado e bastante manipulável. A relação entre ele e seu amigo Marcus é completamente tóxica.

No final das contas, "Na Estrada com o Ex" é um livro sobre recomeços, sobre segundas chances e perdão. A história de Addie e Dylan mostra que as pessoas podem, sim, mudar para melhor, amadurecer e evoluir. Mas o pontapé inicial tem que partir delas próprias.

Os best-sellers de Beth O’Leary, "Teto para dois" e "A troca", ambos publicados pela Intrínseca, já venderam 270 mil exemplares no Brasil e seguem nas listas de mais vendidos do país. Seguindo os passos de Jojo Moyes, a autora também vai ter um de seus romances, "A troca", adaptado para o cinema. A obra contará com a atriz Rachel Brosnahan — vencedora do Emmy e do Globo de Ouro por sua atuação na comédia "The Marvelous Mrs. Maisel" — como protagonista, além de produtora executiva ao lado da escritora.