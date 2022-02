FLUP 2022 celebra modernismo negro com homenagem a Pixinguinha, Lima Barreto e Josephine Baker - Divulgação

11/02/2022

Rio - A 11ª edição da Festa Literária das Periferias 2022, a Flup, ocupará o Museu de Arte do Rio (MAR) e o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (Muhcab) com uma programação que integrará mesas de debate com shows, performances e espetáculos de dança, a partir desta sexta-feira até o dia 18 de fevereiro.

No ano em que lembramos o centenário da Semana de Arte Moderna, a Flup 2022 celebra o modernismo negro, homenageando Lima Barreto, Pixinguinha e Josephine Baker. Entre as atrações, estão o afrofunk de Taísa Machado, o show de Amaro Freitas e as mesas “Fluxos Transatlânticos” e “O Jazz, a Lei Seca e o Degredo em Paris”.

Enquanto a Semana de Arte Moderna acontecia em São Paulo, Paris sediava o primeiro encontro de músicos negros na diáspora. Dele, fizeram parte Pixinguinha e seu grupo, o Oito Batutas – também formado por Donga, Raul Palmieri, Nelson Alves, China, José Alves e Luis de Oliveira. Os brasileiros encontraram-se com músicos norte-americanos, que saíram do sul, foram para o norte dos Estados Unidos e emigraram para a França. Formava-se, então, um cenário de música negra, que resultou em um intercâmbio entre ritmos brasileiros, danças de salão do século XIX, jazz e expressões musicais caribenhas.



Os músicos negros compartilharam o palco, tocaram juntos, trocaram instrumentos, e criaram então uma nova música, feita de muitas misturas. A partir do encontro em Paris, Pixinguinha passa a tocar saxofone, e dois instrumentos chegam ao Brasil: o banjo e a bateria. A abertura da Festa Literária das Periferias 2022, em 11/02, acontece no mesmo dia que Pixinguinha chegou na França e terá o lançamento de uma exposição biográfica com fotos, cartazes, reportagens e obras de artistas como Arjan, Jaime Lauriano, Mulambo, Yhuri Cruz e o TTK, Rabisco do Santo Amaro, em homenagem ao Mestre e esse encontro de músicos negros que mudou a música do Brasil e do mundo. A programação contará, ainda, com uma mesa de debate com o ator, jornalista, escritor e sambista Haroldo Costa.

Nas mesas de debate, estão confirmados grandes escritores como o franco-congolês Alain Mabanckou e Maboula Soumahoro. Mabanckou irá participar da mesa “Fluxos Transatlânticos" e terá o desafio de explicar como se deu a cena de músicos negros em Montmartre. Também estará em pauta o apagamento das personagens negras na “lost generation” e, sobretudo, por que se criou em Paris a primeira experiência não racista da história, no contexto do encontro transatlântico. Já a professora do departamento de Inglês da Universidade de Tours, na França, e referência no campo dos estudos africanos, Soumahoro participa da mesa “Modernismos negros – Da Expropriação à Reapropriação”, onde falará sobre o passado, quando a riqueza africana foi expropriada, e sobre as novas inquietações artísticas da população negra.

A programação infantil da Flup deste ano homenageia Sonia Rosa, primeira escritora de livros para crianças negras. Autora de mais de quarenta livros, Rosa ganhou o selo de “altamente recomendável” da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), em 1999, pela publicação de “Amores de Artistas”. Inspirado em sua trajetória, o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (Muhcab) recebe diversas opções de entretenimento para crianças. Como parte da programação, Sonia Rosa será homenageada com o Sarau nas Alturas, em que um balão subirá aos céus da Praça Mauá. Nele, crianças poderão viver essa experiência ouvindo histórias de autoria da escritora.



SERVIÇO

Festa Literária das Periferias 2022



Data: 11 a 18 de fevereiro



Locais: MAR, Muhcab



Horário: 16h às 23h



Entrada gratuita