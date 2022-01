'Belo Mundo, Onde Você Está', de Sally Rooney - Divulgação

Publicado 18/01/2022 16:01

Rio - Início de ano é sempre a mesma coisa! Fico na maior expectativa para começar este novo período com um bom livro. Para não correr riscos, em 2022 escolhi "Belo Mundo, Onde Você Está" (Ed. Companhia das Letras. R$ 35,69), da autora irlandesa Sally Rooney, como minha primeira leitura.

Sally Rooney vem chamando atenção nos últimos tempos por conta de seus três bem sucedidos romances: "Conversas Entre Amigos", "Pessoas Normais" e, agora, "Belo Mundo, Onde Você Está". A jovem escritora de 30 anos costuma abordar em suas obras relacionamentos amorosos e interpessoais. Mas muito se engana quem pensa que seus livros são historinhas água com açúcar. Os casais de Sally Rooney quase sempre são problemáticos e costumam ter muitos obstáculos na comunicação.

Por tratar de temas interessantes aos jovens na faixa dos 26 aos 40 anos, a autora chegou a ser descrita como "a voz da geração Millennial". Não sei se a expressão chega a ser um exagero, mas o fato é que Sally Rooney consegue falar de forma simples, sobre assuntos relativamente banais e que trazem sim grande identificação com as pessoas dessa faixa etária.

Em "Belo Mundo, Onde Você Está", a autora nos apresenta a quatro amigos: Alice, Felix, Eileen e Simon. Os quatro são jovens que tentam levar suas vidas de forma minimamente satisfatória, mas que acabam sentindo o peso do mundo agitado e acelerado em que vivem.

Alice é uma jovem escritora, que depois de fazer o sucesso que tanto queria, entra em crise. Ela se muda para uma casa no interior e lá conhece Felix através de um aplicativo de encontros. Os dois começam, então, um difícil relacionamento.

Já em Dublin, está Eileen, melhor amiga de Alice. As duas costumavam morar juntas, mas após o "surto" de Alice acabaram se distanciando. Elas trocam muitos emails de atualização sobre suas vidas e nesses bate-papos acabam também conversando sobre assuntos como os rumos do planeta, família, a beleza na arte, questões de classe, sexo e o próprio futuro.

Eileen vive uma espécie de amizade colorida com Simon, que é cerca de 10 anos mais velho que ela. Enquanto ela acha que Simon não se abre verdadeiramente com ela, o rapaz acredita que Eileen está apenas passando um tempo com ele e não quer nada sério. Quando os quatro se encontram, as relações ficam ainda mais difíceis.

Ao ler mais esse livro da autora, aprendi que Sally Rooney conversa muito comigo. Mesmo com vivências diferentes, consigo me identificar e sentir empatia por seus personagens. Assim como aconteceu com "Pessoas Normais", ler "Belo Mundo, Onde Você Está" foi uma experiência que me marcou e que iniciou muito bem o meu ano de leituras.