Passageiros vão encontrar livros gratuitos nos assentos do Metrô nas estações terminais Botafogo, Pavuna e Jardim OceânicoDivulgação/MetrôRio

Publicado 24/11/2021 15:25

Rio - A Bienal do Livro do Rio estará de volta ao calendário de eventos do Rio de Janeiro, entre os dias 3 e 12 de dezembro, e o MetrôRio entrou mais uma vez na parceria com o evento para distribuir livros. Nesta quarta-feira, dia 24, os passageiros que circularem pelas estações terminais Pavuna, Botafogo e Jardim Oceânico encontrarão livros sobre os assentos das composições.

Dois mil exemplares, de diferentes gêneros literários, serão distribuídos. Os livros serão destinados aos públicos infantil, juvenil e adulto, como um convite simpático para visitar o festival no mês que vem, no Riocentro, Barra da Tijuca. Os ingressos estão à venda pelo site da Bienal.

Esta é a segunda edição da ação 'Embarque na Leitura', uma parceria entre a concessionária e a Bienal do Livro do Rio.

"Muitos dos nossos clientes aproveitam o deslocamento no metrô para colocar a leitura em dia. É bastante comum vermos passageiros lendo livros ou até mesmo versões digitais de seus autores preferidos. A iniciativa, portanto, é um incentivo para o hábito da leitura, da imaginação e reflexão", afirma Simone Pfeil, gerente de Comunicação e Marketing do MetrôRio.



Mais de 70 títulos das editoras Intrínseca, Sextante, Record, Bambolê, além da Gift Box, Vozes, Ciranda e Culturama fazem parte da ação - sendo que alguns dos livros estarão autografados. Na XX edição, para discutir o que as pessoas têm vivido em tempos desafiadores, a Bienal quer valorizar o poder transformador da escuta, estimulando o debate sobre: "Que histórias a gente precisa contar agora?".



"Estamos muito felizes em participar da ação de doação de livros em parceria com o MetrôRio. Para nós, é muito importante ampliar e democratizar o acesso à leitura, celebrando tudo o que a cultura pode proporcionar às pessoas. Com essa missão, inclusive, a Bienal retorna na vida dos cariocas em dezembro. O festival este ano será repleto de trocas de ideias e discussões, promovendo uma experiência que desperta possibilidades de construir novos futuros", afirma Tatiana Zaccaro, diretora da GL events e responsável pelo evento.

Um dos presenteados com um exemplar foi o porteiro Leandro Crispim, de 42 anos, que embarca diariamente por volta das 7h30 em Botafogo. Foi um dos primeiros passageiros a achar o livro na composição. O passageiro se surpreendeu com a ação e elogiou a iniciativa.



"Ações como essa no metrô ajudam a incentivar o hábito da leitura e o aumentar interesse dos cariocas em ler livros de diferentes gêneros. Com certeza, esse livro que tive o prazer de ganhar vai entrar na minha programação dos próximos dias", contou Leandro.