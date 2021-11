Rezende faz sessão de autógrafos na Zona Oeste neste domingo - Reprodução

Rezende faz sessão de autógrafos na Zona Oeste neste domingoReprodução

Publicado 19/11/2021 15:37

Rio - O youtuber Rezende faz a sessão de autógrafos de seu novo livro, "Rezende: o Fenômeno da Internet", na Livraria Leitura do Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio, no próximo domingo, dia 21, a partir das 15h. Natural de Londrina, no Paraná, Pedro Rezende é um fenômeno do YouTube e carrega uma legião de fãs – mais de 29 milhões de inscritos em seu canal, o Rezendeevil.

O que começou como um simples hobby se tornou um enorme sucesso na internet e agora ele lança seu "livrão" pelo selo Pixel, dedicado aos fãs. "Rezende: o fenômeno da internet" traz curiosidades sobre o

youtuber, sua trajetória de vida, fotonovela, pôsteres e um jogo de tabuleiro.



De 2012, quando criou o canal, a 2017, Rezende gravava conteúdos sobre games. Desde então, passou a se dedicar aos vlogs, vídeos sobre seu dia a dia. A partir da mudança, superou os 11,7 bilhões de views e foi listado na disputada Forbes Under 30, tudo isso com apenas 25 anos. Em seu canal, ele faz desafios, brincadeiras e sempre recebe convidados, principalmente a Família ADR (Aliança do Rezende), com os influenciadores empresariados por ele, também presentes na obra.

O livrão apresenta muitos fatos exclusivos sobre o youtuber, como os significados das suas várias tatuagens, seus maiores medos e manias e um “top 5” do que mais gosta em diferentes categorias. Perfeito para se divertir entre amigos, o livrão traz também jogos que a Família ADR ama, como “Eu nunca”, “Qual é música?”, “O impostor” e “Verdade ou consequência”. E mais: dicas de como conquistar o crush, como ser um youtuber de sucesso e fotos exclusivas do influenciador.