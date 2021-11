'Verdades Que Encontrei Na Morte do Meu Pai', de Paula Febbe - Divulgação

Publicado 09/11/2021 15:21 | Atualizado 09/11/2021 15:23

Rio - A escritora e roteirista Paula Febbe lançará este mês seu primeiro livro pela Darkside Books: "Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai" chega às livrarias no dia 24 de novembro. A obra conta a história de Débora, uma mulher que entra em choque após a morte do pai e acaba por nutrir e perpetuar os abusos cotidianos que sofreu.

Débora trabalha como enfermeira, mas os pacientes que passam pelos seus cuidados estão destinados a permanecer bem longe da cura desejada. Como curar o outro quando o maior desejo não é a cura? “A verdade é que certas doenças trazem a paciência que algumas pessoas sempre deveriam ter tido”, pensa Débora cada vez que a porta se abre trazendo um novo rosto.



"Paula Febbe não tira o fôlego do leitor, ela o asfixia, com as duas mãos. Com suas frases pulsantes, elipses narrativas surpreendentes e imagens impossíveis, Febbe nos joga em mundos nunca antes percorridos, onde cruzamos com personagens desafiadores, estranhos e complexos. Nada é fácil ou dado de mão beijada ao leitor. A literatura dessa autora tem a precisão de um punhal e o alvo é o meio do seu coração, caro leitor. Como diria Dante na porta do inferno: 'Deixai toda esperança, vós que entrais!", diz o cineasta Heitor Dhalia sobre a literatura de Paula Febbe.