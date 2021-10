Valter Hugo Mãe chega ao Brasil esta semana para lançar seus novos livros - Reprodução Internet

Publicado 25/10/2021 10:49

Rio - O aclamado escritor português Valter Hugo Mãe é um dos nomes internacionais confirmados para a XX edição da Bienal do Livro Rio. O autor virá ao Brasil para participar do evento, que acontece entre os dias 3 e 12 de dezembro deste ano, no Riocentro, na Barra da Tijuca.



Valter Hugo acaba de lançar em Portugal seu oitavo romance, "As Doenças do Brasil", uma história de aventura, resistência e busca pela paz. Ele participará de uma sessão na mesa "A nação na língua", sobre literatura e diversidade.



A programação deste ano também conta com a escritora argentina Mariana Enriquez, que lançou recentemente o romance fantástico "Nossa parte de noite", obra que já está sendo comparada a "Cem anos de solidão", de Gabriel García Márquez.



Outra confirmação é o mestre dos mangás japonês Junji Ito, especialista em histórias de horror. Como a Bienal do Livro adotará um modelo híbrido, a partir deste ano, ele marcará presença online, assim como Matt Ruff, autor norte-americano de suspense e histórias em quadrinhos, como "Lovecraft Country", adaptado pela HBO para uma série de TV.

Também participam do evento a escritora de romances de época Julia Quinn, autora de "Bridgerton", lançado em formato de série pela Netflix; a autora norte-americana de romances históricos e contemporâneos Beverly Jenkins; e Josh Malerman, o autor de "Bird Box" ("Caixa de Pássaros"), filme adaptado com Sandra Bullock, que comparece na Bienal pelo segundo ano consecutivo.