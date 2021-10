Clarice Lispector - Divulgação

Publicado 18/10/2021 07:00

Rio - A autora Clarice Lispector é uma das personalidades mais citadas na mídia e nas redes sociais pelas características e força das suas frases. Reunindo mais de 4.500 frases da escritora, o livro "As palavras e o tempo" será lançado pela editora Rocco na próxima sexta-feira (22), com 180 novas citações atualizadas com as últimas publicações de sua obra, incluindo o mais recente “Todas as cartas”. A obra conta também com ilustrações da neta da autora, Marina Valente.

A seleção inclui todo tipo de escrita realizada pela autora. Há desde trechos de romances, contos e crônicas, até cartas e anotações pessoais. Apesar de não cobrir toda a obra da escritora, o livro dá conta de boa parte dela. As frases revelam Clarice em diferentes etapas de sua vida, já que estão presentes trechos de seu romance de estreia, “Perto do coração selvagem”, escrito quando ela tinha apenas 19 anos, até fragmentos de seu último livro, “Um sopro de vida”, publicado postumamente em 1978.

No dia 23 de outubro, além do lançamento da edição especial de As palavras e o tempo, Clarice Lispector também será protagonista da exposição Constelação Clarice, no IMS Paulista, sede do Instituto Moreira Salles em São Paulo. A mostra, que celebra a obra e o legado da autora, reunirá aproximadamente 300 itens, incluindo manuscritos, fotografias, cartas, discos e matérias de imprensa, entre outros documentos do acervo pessoal de Clarice.

Também são exibidas obras de cerca de 20 artistas visuais mulheres, que atuaram na mesma época que a autora, entre as décadas de 1940 e 1970. No conjunto, há trabalhos de Maria Martins, Mira Schendel, Fayga Ostrower, Lygia Clark, Letícia Parente, Djanira e Celeida Tostes, entre outras.