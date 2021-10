Festival literário debaterá literatura e educação - REPRODUÇÃO DA INTERNET

Festival literário debaterá literatura e educaçãoREPRODUÇÃO DA INTERNET

Publicado 06/10/2021 14:41

Rio - O 2º Festival Literário da Estante Virtual será realizado durante todo o mês de outubro, com uma série de lives relacionadas à literatura e à educação, no Instagram e no TikTok. O festival, que começa a partir desta quarta-feira, faz parte da comemoração dos 16 anos da empresa.

Entre os convidados estão os influenciadores Taty Leite, do canal Vá Ler um Livro, e Berttoni Licarião, do perfil @literatoni, o editor de Literatura Brasileira na editora Rocco, Pedro Vasquez, o escritor Jacques Fux, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2013, e o poeta Tom Grito, campeão do Slam das Minas de São Paulo neste ano.

Confira a programação:

06/10 - TikTok. Tema: Livros que marcaram os anos 2000. Convidados: Pedro Azevedo, analista de marketing da Estante Virtual, e Débora Martins, assistente de catálogo da Estante Virtual. Horário: 14h





07/10 - Instagram. Tema: Os clássicos brasileiros na formação de leitores. Convidados: Pedro Vasquez, editor de Literatura Brasileira na editora Rocco, e os influenciadores Taty Leite e Berttoni Licarião. Horário: 18h



08/10 - Instagram. Tema: A poesia brasileira contemporânea. Convidado: Poeta Tom Grito. Horário: 18h



13/10 - TikTok. Tema: Young adult na formação de leitores. Convidado: Escritor Pedro Rhuas. Horário: 18h



15/10 - Instagram. Tema: Dia do Professor: Os mestres que marcaram épocas. Convidados: Jéferson Assumção, professor de Escrita Literária, e Sergio Mota, professor de Literatura Brasileira e Cinema Brasileiro da PUC-Rio. Horário: 18h



18/10 - TikTok. Tema: Os livros clássicos na literatura young adult. Convidado: Booktoker Patrick (@patzzic). Horário: 18h



20/10 - TikTok. Tema: Como manter o hábito da leitura?. Convidada: Booktoker Ana Rossetti. Horário: 18h



22/10 - Instagram. Tema: Real ou ficção?. Convidado: Escritor Jacques Fux. Horário: 18h



28/10 - Instagram. Tema: A potência de Carolina Maria de Jesus na literatura. Convidada: Professora Amanda Crispim, doutora em Letras e integrante do conselho "Carolina Maria de Jesus" na editora Companhia das Letras. Horário: 20h