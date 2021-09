NOTA - DIVULGAÇÃO

NOTADIVULGAÇÃO

Publicado 30/09/2021 09:30

Rio - A Amazon lançou, na última segunda-feira, a coleção "Leituras Rápidas", uma coleção mensal de textos curtos inéditos de ficção e não ficção por 13 escritores brasileiros contemporâneos. Entre eles estão nomes como o cantor e autor Gabriel O Pensador, as autoras de sucesso Nana Pauvolih e Tatiana Amaral, e a consultoria financeira Suno Research.

fotogaleria

Segundo Ricardo Perez, líder de gestão de livros da empresa, "o projeto nasceu da ideia de oferecer um conteúdo de qualidade para quem busca uma leitura rápida em meio à correria do dia a dia. O formato de textos curtos atende tanto um público que já lê e quer novas opções quanto as pessoas que desejam começar a desenvolver o hábito da leitura".

Uma vez por mês, os autores participantes lançarão novos contos ou crônicas, abordando temas como Negócios, Viagens, e Esportes, além de Romance e Poesia. Todas as obras estarão disponíveis para assinantes do Kindle Unlimited, que têm acesso a um catálogo de mais de 2 milhões de eBooks. Parte do conteúdo também estará disponível para assinantes Prime. Para os demais consumidores, os eBooks da coleção Leituras Rápidas podem ser adquiridos individualmente por R$5,99.