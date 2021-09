Sócios da Darkside Books lançam nova editora voltada para não-ficção - Divulgação

Rio - O mercado ganhou uma nova editora em agosto deste ano. A Somos Livros, fundada por Christiano Menezes, Chico Assis e Marcel Souto, sócios da Darkside Books, editora brasileira especializada em terror e fantasia, chega em um bom momento. O Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel) divulgou o Painel do Varejo de Livros no Brasil, que demonstra que a venda no primeiro semestre de 2021 foi 48,5% maior em relação ao mesmo período de 2020.

"O mercado editorial se renova naturalmente. A pandemia gerou novos questionamentos e cicatrizes em todos nós. A literatura e o livro são ferramentas que ainda nos trazem alívio e respostas para o agora", diz Christiano Menezes, que explica que o nome para a nova editora surgiu da vontade que seus fundadores têm de "unificar" e promover reflexões entre os leitores.

"O nome nasce da vibração primordial. Queríamos uma palavra poderosa, coletiva e unificadora. Uma palavra viva, uma palavra verbo, que representa o mundo coletivo que sonhamos", diz o designer e diretor editorial.

Não-ficção

Diferentemente da Darkside Books, a Somos Livros tem 80% de seu catálogo voltado para não-ficção e aposta na Filosofia, que Christiano vê como um dos caminhos contra o obscurantismo dos tempos atuais. Cientistas, poetas, jornalistas, e outros pensadores também terão suas obras publicadas pela Somos.

"A Filosofia será nosso norte, ela é um antídoto poderoso contra o obscurantismo e a perigosa polarização que hoje nos assombra. Sem a filosofia e sem ouvirmos o outro, perderíamos as interrogações diante do mundo, voltaríamos para o fundo da caverna".

A vontade de lançar livros que provocassem reflexão e novas visões de mundo já era antiga e se intensificou com a atual situação do Brasil e do mundo. "Diante de tudo que estamos vivenciando, nos perguntamos: 'por que não recomeçar?'. Estamos em um momento sociopolítico sem precedentes. O comportamento humano se torna mais autoritário e frio a cada segundo. O saber deu lugar às inverdades absolutas e, diante destas constatações, resolvemos abraçar mais uma vez o universo das palavras. A Somos Livros é um convite para reencontrar e compartilhar ideias, descobertas, inspirações, magia, poesia, tudo aquilo que nos alimenta e vai nos ajudar a ressignificar o mundo ao nosso redor".



Catálogo

Serão lançados cinco a sete títulos a cada semestre, todos eles relacionados a uma mesma temática, mas com diferentes autores. "Toda curadoria é compartilhada e inspirada na bagagem e experiências de cada um (dos sócios). Só vamos publicar obras que trouxeram uma transformação real para o grupo. A regra é: transformamos a casa e depois transformamos o mundo. A cada ciclo apresentamos ao leitor um universo narrativo onde ele pode mergulhar, com diferentes visões que são complementares e dialogam entre si, pensamentos capazes de tecer uma reflexão mais profunda sobre a condição humana", diz Christiano.

Os sócios acreditam que conseguirão unir os mais variados tipos de leitores. "Acreditamos num público facetado, pessoas de idades bem diferentes mas unidas pelo questionamento, pela vontade de transformar e principalmente por propagar o conhecimento. Pessoas capazes de ouvir, trocar e iluminar novas possibilidades no amadurecimento pessoal e coletivo".

Primeiro ciclo

Os lançamentos do primeiro ciclo são focados no diálogo entre vida e morte. São eles: "Ser Estoico", de Ward Farnsworth; "O pequeno manual prático do estoicismo", de Jonas Salzgeber; Luto sem medo", de Max Porter; A Casa Amarela, de Sarah M. Broom; Amanhã Hoje É Ontem, da brasileira Danielle Zupo; "TAB: Transtorno Afetivo Bipolar", de Kay Redfield; Luz no Caminho, de Mabel Collins.

"Nos identificamos com todos os títulos do primeiro ciclo, mas podemos dizer que o livro 'Luto Sem Medo', do premiado autor Max Porter, repleto de poesia e prosa, é capaz de se conectar com qualquer pessoa, de qualquer idade, apaixonada pela literatura e pelo realismo fantástico. Além de se conectar diretamente com todos os sentimentos que afloram em nós nos dias de hoje", finaliza Christiano.